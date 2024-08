Ils ont tous rêvé de Choupette…

La célèbre Choupette les a peut-être inspirés, elle est en tout cas dans tous les esprits ce week-end aux Forges, en-dessous d’Undervelier. Cette voiture, vedette de la télévision dès les années 70, est la plus belle des cartes de visite pour la Coccinelle. Ce modèle de la marque VW est apparu à la fin des années 30. Plus de 20 millions d’exemplaires ont été produits à travers le monde. Elle est un vrai mythe automobile. Aujourd’hui, les Coccinelles font la fierté des collectionneurs. Ces derniers ont rendez-vous ce week-end dans le Jura pour le premier meeting « La VW en Forge », mis sur pied par un groupe de passionnés. Des amateurs jurassiens, vaudois, tessinois ou encore français ont pris leurs quartiers dans un cadre bucolique. Tous cultivent la passion de la Coccinelle, mais aussi de la Golf 1 et du bus VW. Ils ont un grand plaisir à se retrouver et à échanger : « La diversité est notre plus grande richesse. Tout le monde s’entend et est au même niveau », se réjouit l’Alsacien Christophe Gutzwiller, collectionneur de longue date et membre du comité d’organisation jurassien. Ce dernier savoure les moments de partage que ces rencontres permettent, mais n’oublie pas non plus que c’est un rendez-vous primordial pour promouvoir et pérenniser la passion de ces véhicules historiques : « Aujourd’hui, il y a beaucoup de reproduction, mais il y en a très peu de qualité. Si on arrive à trouver des vieux stocks (ndlr : de pièces) avec de la tôlerie d’origine, c’est un plaisir », affirme-t-il. Nul doute que la passion de l’automobile va illuminer les Forges ce week-end, tout comme le soleil… /mle