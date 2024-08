Un nouveau coordinateur pour Viculturelle

Le bébé de Martin Clerc qui quitte le bercail

Martin Clerc a été à la tête de Viculturelle depuis les débuts de cette commission. Il l’a donc vu évoluer un peu comme son enfant. « C’était un petit bébé qu’on a fait grandir. Maintenant que l’adolescence est passée, c’est un adulte qui est prêt à continuer sans moi. Je trouve que c’est bien de me retirer pour que des personnes plus jeunes avec de nouvelles idées puissent poursuivre ce qui a été fait durant ces 18 ans », explique-t-il. Ce qui est sûr, c’est que Martin Clerc est fier de ce qu’est devenu cette institution. « On a commencé avec des tous petits spectacles et ça a grandi. On a eu la chance de faire d’extraordinaires collaborations avec des grosses têtes d’affiche dans l’humour. Ça a été une belle notoriété pour nous, ce qui nous a permis de nous faire connaître sur la scène culturelle régionale, mais également nationale », raconte-t-il avec le sourire.

L’homme fort de Viculturelle qui continuera d’assurer la partie technique des représentations n’imaginait pas en arriver là. Il est persuadé que la suite se déroulera bien avec Nicolas Jobin, même si de nombreux défis se dresseront devant lui, notamment pour trouver les bénévoles nécessaires et pour continuer de suivre le rythme en matière de technique. /lge