Votations du 22 septembre : nos débats

La rédaction de RFJ vous propose une série de débats sur les votations du 22 septembre prochain. Les Jurassiens sont appelés à se prononcer sur trois objets fédéraux et un objet cantonal : l’initiative biodiversité, la réforme de la LPP et le Concordat sur le transfert de Moutier. De lundi à mercredi, nos débats seront à suivre en direct sur nos ondes et en vidéo sur notre site. Voici le programme :