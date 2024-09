Une défaite pour le premier déplacement du HCFM

Le HC Franches-Montagnes a subi un revers pour son premier déplacement de la saison. L’équipe jurassienne de My Hockey League a été battue 3-1 mercredi soir par Thoune. Mathieu Brahier a inscrit le but taignon à 12 minutes de la fin de la rencontre alors que le HCFM était mené 3-0. Après ce match et sa défaite aux tirs au but samedi face à Dübendorf, le HC Franches-Montagnes ne compte qu’un seul point à son compteur. /alr