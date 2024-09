Votations fédérales : deux « non » dans le Jura

Les Jurassiens ont refusé les deux objets qui leur étaient soumis lors des votations fédérales ce dimanche.

« Non » à l’initiative biodiversité

Les Jurassiens refusent l’initiative populaire « Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage » par 64,8% des voix. Toutes les communes rejettent l’initiative biodiversité. Ederswiler (82,1%), Bourrignon (81,3%) et Alle (79,0%) ont le plus haut taux de refus. Le district de Delémont (62,5%), les Franches-Montages (63,5%) et le district de Porrentruy (68,9%) ont tous refusé le texte avec un taux de participation de 50,2%.