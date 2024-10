Fermeture temporaire entre Rossemaison et Châtillon

Il est impossible de circuler entre Rossemaison et Châtillon dès ce lundi et jusqu'au 11 octobre. Le tronçon est temporairement fermé à la circulation pour permettre la pose d’un revêtement, a récemment indiqué le Service cantonal des infrastructures. La signalisation sera ensuite régie par des feux de signalisation, du 11 au 18 octobre. Les autorités cantonales précisent que ces périodes de restriction pourraient être reportées ou modifiées à court terme, à cause des conditions météorologiques qui peuvent affecter la pose du revêtement. /comm-jad