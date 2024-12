Les Bugnenets-Savagnières se réinventent en mode « quatre saisons »

Cette première rencontre élargie à la Maison Chasseral a accouché de nombreuses idées. Dans l’événementiel tout d’abord avec des marchés locaux ou des concerts, dans l’hébergement avec des nuits insolites et aires d’accueil pour les campeurs, dans les métairies avec des ateliers gourmands ou des éco-randonnées. Et puis le sport bien sûr, sport d’hiver avec le ski qui doit garder une place importante, le VTT également. Enfin des activités plus « funs », tyrolienne, luge d’été, accrobranche, bouée sur piste ou encore trottinette. Il faudra faire le tri pour donner les bonnes impulsions, relève Jean-Marie Homme, qui milite pour la création de sous-groupes de travail afin de gagner en efficacité.