Incendie à Porrentruy

La ville de Porrentruy est le théâtre d’un important incendie ce vendredi après-midi. Le feu s’est déclaré vers 12h30 au troisième étage d’un bâtiment de la rue du Faubourg de France, à proximité de la porte de France direction Bure. Les habitants de l'immeuble ont pu être évacués et personne n'a été blessé. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues, selon le commissaire de la police municipale, Dominique Vallat, mais l’incendie est désormais sous contrôle. Une quarantaine de pompiers du centre de renfort de Porrentruy et du SIS Calibri sont mobilisés sur place. La rue est fermée à la circulation. L'incendie a provoqué une épaisse fumée visible à travers toute la cité bruntrutaine. /age-alr-ech