Budget 2025 de Delémont : notre débat

La population de Delémont se prononcera le 9 février prochain sur le budget 2025. La version acceptée par le Conseil de ville comprend une hausse de la quotité d’impôt qui passerait de 1.9 à 2.0.

En décembre dernier, le législatif delémontain avait accepté le budget 2025 par 28 voix, contre 6 et 7 abstentions. Le PS, Le Centre et le PCSI se sont mis d’accord sur un compromis alors que l’UDC et le PLR se sont opposés en vain à toute hausse de la quotité et ont milité pour des baisses plus importantes du nombre de postes au sein de l’administration. Le groupe CS-POP et Vert-e-s s’était abstenu.

