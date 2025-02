Le HC Ajoie retirera le numéro 6 de « Nénès » Aubry

Le HC Ajoie rend hommage à une légende du club. Dans un communiqué transmis ce mardi, le HCA annonce qu’il retirera le numéro 6 de Marcel « Nénès » Aubry. Une cérémonie se tiendra vendredi juste avant la rencontre de National League entre le HC Ajoie et le CP Berne. Ancien joueur et entraîneur du HC Ajoie, « Nénès » Aubry a également été le premier employé de la patinoire, indique le HCA qui précise que « Nénès est une véritable légende vivante du club. » Son numéro 6 sera donc accroché au plafond de la patinoire, aux côtés de ceux de Jordane hauert (93) et Steven Barras (10). La cérémonie débutera à 19h30. /comm-tna