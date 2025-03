Contes et légendes du Jura 1/5

« La Matinale » plonge dans les contes et légendes du Jura cette semaine. A l’occasion de la Journée mondiale du conte qui se tient jeudi, découvrez chaque matin une histoire fantastique qui se déroule dans notre région. Les membre de l’Association des conteurs et conteuses du Jura nous racontent ces récits issus des ouvrages Contes et légendes du Jura ainsi que La princesse, le berger et le revenant et enfin Vouivres, sorcières, grimoires et loups-garous parus aux éditions Alphil. Ces recueils de contes sont signés par Aurélie Reusser-Elzingre, auteure et dialectologue, qui a traduit des contes du patois jurassien en français et contextualisera chaque histoire datée de la fin du 19e au milieu du 20e siècle. Vous pouvez d'ailleurs tenter de remporter ces livres chaque matin. Installez-vous confortablement et plongez dans ces légendes… /mmi