« Cœur de métier » : Stéphane Crelier

On en a besoin quotidiennement, mais on redoute parfois d’y faire un tour. Notre chronique « Cœur de métier » s’invite dans la station d’épuration de Porrentruy et environs. Stéphane Crelier en est l’exploitant. Avec quatre autres collègues, ils gèrent le traitement des eaux usées de dix communes ajoulotes. En fonction de la météo, entre 4'500 et 25'000 m3 par jour passent par cette infrastructure avant d’être rejetés dans l’Allaine. Depuis 31 ans, le citoyen de Bure se passionne pour ce domaine : « mon travail, c’est d’assurer que la qualité soit là ». Il aime relever ce défi quotidiennement qui nécessite la maîtrise technique de différentes étapes.