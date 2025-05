Cœurs de métier : Maxime Reynaud, bottier orthopédiste

Sa profession, c’est le pied. Maxime Reynaud est bottier orthopédiste à « Faubourg 11 – Centre orthopédique » à Neuchâtel. Supports plantaires, chaussures adaptées ou sur mesure, prothèses : il trouve la solution qui va soulager les maux de ses patients et la fabrique dans les ateliers de l’entreprise.

L’occasion d’en prendre conscience : le pied, c’est une partie du corps qu’on a tendance à sous-estimer. Pourtant, elle soutient tout notre corps et elle est plus complexe qu’on ne pourrait le croire. Maxime Reynaud nous rappelle qu’un seul pied comporte 28 os, 33 articulations et 112 ligaments. « Si une partie du pied a une problématique, ça peut avoir des répercussions sur l’ensemble du pied », explique-t-il. D’ailleurs, le métier de bottier orthopédiste est complexe lui aussi, lui qui comprend de multiples aspects : connaissances anatomiques, savoir-faire artisanal, mais aussi écoute.

Dans les ateliers de production de « Faubourg 11 », des opérateurs adaptent des chaussures de série, fabriquent des chaussures orthopédiques sur mesure ou conçoivent des supports plantaires. Pour Maxime Reynaud, le bonheur de soulager les souffrances d’un patient grâce à une intervention adaptée en font le plus beau métier du monde.