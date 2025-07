Dans la peau d’un scout à JUBACA (1/5)

Scout un jour, scout toujours. La devise des scouts résonnera du 21 juillet au 2 août dans les pâturages de Soulce. Cette semaine, RFJ vous propose de découvrir, chaque jour, un aspect du camp JUBACA mis sur pied par l’Association du Scoutisme Jurassien (ASJ). Les participants, venus du Jura et du Jura bernois, sont arrivés lundi matin dans la nature du village de Haute-Sorne. Plus de 400 scouts et une centaine de bénévoles feront vivre le plus grand camp d’été régional de la jeunesse jurassienne. Les valeurs du scoutisme brilleront durant deux semaines aux bords du Folpotat.