Plongeon dans les piscines de la région (1/4)

Moutier accueille le premier épisode de notre série ce lundi en compagnie de Romain Crevoisier, garde-bain. Un ciel gris n’est pas synonyme de jour chômé dans l’établissement prévôtois. Deux personnes profitaient de faire quelques longueurs. L’équipe d’entretien, elle, a saisi l’occasion d’une météo nuageuse pour « faire ce qu’on ne peut pas faire quand il y a du monde », comme certains nettoyages, explique Romain Crevoisier. La piscine, classée parmi les dix plus belles en Suisse en 2024 par le journal Blick, reste ouverte malgré les conditions. Elle a toutefois dû momentanément fermer ses portes au public à la fin du mois de juin, lors d’une période ensoleillée, à cause d’un problème de traitement de l’eau. « On a eu une panne un matin. C’était une erreur technique. (…) pour nous c’est insignifiant », détaille le garde-bain en comparant la demi-journée de fermeture à celle qui était survenue durant une semaine complète en 2021. Les visiteurs peuvent compter sur différentes installations en plus des bassins. La place de jeu a notamment été rénovée à la fin de l’année dernière.