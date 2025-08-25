Commentaire : l’élection au Gouvernement jurassien oscille entre incertitudes et divination

Deux incertitudes majeures planent sur l’élection au Gouvernement. La première, c’est celle de l’arrivée de Moutier dans le Jura et de l’impact de l’électorat prévôtois sur le scrutin. L’UDC avec son candidat unique Fred-Henri Schnegg ne cache pas qu’il compte sur cette opportunité pour faire son entrée au Gouvernement, ce qui constituerait une première dans l’histoire du canton du Jura. Le PS et Le Centre lorgnent également sur l’électorat de Moutier avec chacun un candidat prévôtois, soit respectivement Valentin Zuber et Clément Piquerez.

La seconde inconnue, c’est évidemment la candidature de Martial Courtet en tant qu’indépendant. Le ministre sortant pourrait faire de l’ombre à la liste du Centre mais difficile de dire dans quelle mesure. Sa présence pourrait priver le parti de certaines voix, ce qui ferait l’affaire d’autres candidats, principalement le PCSI Damien Chappuis mais aussi, pourquoi pas, le PLR Martin Braichet, voire l’UDC Fred-Henri Schnegg, même si l’arrivée de Jean-Paul Lachat sur la liste du Centre - avec son profil « paysan » - pourrait aussi porter préjudice à l’agrarien. Impossible, à ce stade, de se lancer dans le jeu des pronostics, si ce n’est que le PS devrait décrocher au moins 2 sièges et Le Centre un au minimum. Aller plus loin relèverait des arts divinatoires.