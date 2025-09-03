Matthieu Berberat sera le futur responsable de la communication à l’H-JU

Dès le 1er décembre 2025, Matthieu Berberat entrera en fonction en tant que responsable de ...
Matthieu Berberat sera le futur responsable de la communication à l’H-JU

Dès le 1er décembre 2025, Matthieu Berberat entrera en fonction en tant que responsable de la communication de l’Hôpital du Jura.

Matthieu Berberat a été nommé responsable de la communication de l'H-JU et entrera en fonction dès le 1er décembre prochain. (Photo : H-JU) Matthieu Berberat a été nommé responsable de la communication de l'H-JU et entrera en fonction dès le 1er décembre prochain. (Photo : H-JU)

Matthieu Berberat, habitant de Courtemautruy, a été nommé au poste de Responsable de la communication de l’Hôpital du Jura, annonce l’établissement ce mercredi dans un communiqué. Chargé de communication à la Haute École Arc Santé depuis 16 ans, il succèdera à Olivier Guerdat et prendra ses responsabilités dès le 1er décembre prochain.

Grâce à sa large expérience dans les domaines du marketing et de la communication, « M. Berberat rejoint l’H-JU avec une expertise confirmée et une forte motivation » nous indique l’Hôpital du Jura. /comm-pch


 

