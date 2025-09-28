Votations fédérales : résultats dans le Jura

Les Jurassiens ont rejeté les deux objets fédéraux soumis à votation ce dimanche 28 septembre ...
Votations fédérales : résultats dans le Jura

Les Jurassiens ont rejeté les deux objets fédéraux soumis à votation ce dimanche 28 septembre : l’abolition de la valeur locative et l’identité électronique.

La population suisse s'est prononcée ce dimanche sur deux objets lors des votations fédérales. (Photomontage : illustration.) La population suisse s'est prononcée ce dimanche sur deux objets lors des votations fédérales. (Photomontage : illustration.)

Les Jurassiens étaient appelés à se prononcer ce dimanche sur deux objets lors des votations fédérales : l’abolition de la valeur locative et l’identité électronique. Le taux de participation avoisine les 42% pour ces deux objets.

« Non » à l’abolition de la valeur locative

L’abolition de la valeur locative est refusée par 61,2% (13'973 suffrages) dans le canton du Jura. 

Les Enfers avec 80,3%, les Breuleux avec 77,7% et Saignelégier avec 74,1% ont refusé le plus massivement le texte. Seules cinq communes ont accepté l'abolition de la valeur locative. Il s'agit de la Basse-Vendline, de Movelier, d'Ederswiler, de Saulcy et de Soubey. 

Au niveau suisse, le « oui » semble l'emporter, selon une tendance de gfs.bern.

« Non » à l’identité électronique

La loi sur l’identité électronique est refusée par 56,5% (12'821 suffrages) dans le canton du Jura.

Ederswiler avec 92,9%, la Basse-Vendline avec 74,4% et Grandfontaine avec 72,5% ont refusé le plus massivement le texte. Seules deux communes ont accepté la loi sur l'identité numérique. Il s'agit de Delémont avec 50,1% et de Rossemaison avec 51,1% de « Oui ». La commune de Courroux refuse l'objet par 512 voix contre 511.

Au niveau suisse, le suspens est encore de mise, selon une tendance de gfs.bern. Le « Non » semble toutefois l'emporter.


Actualisé le

 

