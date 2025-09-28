Votations fédérales : résultats dans le Jura

« Non » à l’abolition de la valeur locative

L’abolition de la valeur locative est refusée par 61,2% (13'973 suffrages) dans le canton du Jura.

Les Enfers avec 80,3%, les Breuleux avec 77,7% et Saignelégier avec 74,1% ont refusé le plus massivement le texte. Seules cinq communes ont accepté l'abolition de la valeur locative. Il s'agit de la Basse-Vendline, de Movelier, d'Ederswiler, de Saulcy et de Soubey.