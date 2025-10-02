Le Jura prévoit un déficit de 16,2 millions pour 2026

Le Canton affiche un budget dans le rouge vif pour 2026. Les autorités ont présenté ce jeudi leur projection pour l’année à venir, qui prévoit un déficit de 16,2 millions de francs. Ce chiffre n’inclut pas les versements de la BNS, « afin de limiter les effets des fluctuations » de ces recettes. Les autorités ont décidé de reporter 12 des 17 millions perçus en 2025 sur l’exercice 2026. Le solde de 5 millions est conservé pour l’avenir.

L’État table par ailleurs sur une hausse des recettes fiscales des personnes physiques et morales, notamment grâce à l’arrivée de Moutier dans le canton.

Côté investissements, les autorités annoncent vouloir « engager davantage de chantiers dans le domaine routier et surtout dans les bâtiments », en particulier en raison du déménagement de plusieurs services de l’État à Moutier. Les investissements passent ainsi de 30,9 millions en 2025 à 36,6 millions en 2026. Avec l’arrivée de Moutier, le Canton prévoit également de réorganiser la politique pénitentiaire et de sécurité, en renforçant les effectifs de la Police cantonale.





37 millions grâce au Plan équilibre

Le Plan équilibre contribue à hauteur de 37 millions au budget 2026. Ce montant comprend notamment 6 millions pour la baisse échelonnée de la fiscalité des personnes morales jusqu’à 2030. Le prélèvement de 1,9% sur le salaire du personnel de l’État se poursuivra en 2026, mais un rattrapage partiel du renchérissement est accordé à hauteur de 1,06%. Un jour de congé supplémentaire, le 22 juin, est également octroyé. /comm-mlm





