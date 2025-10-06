Jérémy Desbraux nommé « cuisinier de l’année 2026 » par le GaultMillau

Le Jura a une nouvelle star de la cuisine. Jérémy Desbraux, chef de la Maison Wenger au Noirmont, a été sacré « Cuisinier de l’année 2026 » par le GaultMillau. Cette distinction récompense son talent, sa créativité et la qualité de son établissement, qui obtient 18 points dans la dernière édition du guide.

Âgé de 39 ans, Jérémy Desbraux a déjà été reconnu par le GaultMillau comme « Découverte de l’année 2020 » puis « Promu de l’année 2021 ». Formé auprès de Franck Giovannini au célèbre restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier (VD), il a depuis tracé sa propre route, en rénovant entièrement la Maison Wenger avec Anaëlle Roze. L’établissement emploie 13 cuisiniers et mise sur des produits locaux pour proposer une cuisine raffinée et inventive.

Le Noirmont, petite commune de 1'957 habitants, poursuit ainsi sa tradition gastronomique. Le GaultMillau avait déjà distingué un « Cuisinier de l’année » dans cette localité: Georges Wenger en 1997. Aujourd’hui, Jérémy Desbraux porte haut les couleurs de la gastronomie jurassienne, alliant savoir-faire, perfection et amour du produit. /comm-mlm