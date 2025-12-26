Jonathan Hazen « honoré » de disputer une troisième Coupe Spengler

Le Québécois dispute le tournoi grison pour la troisième année consécutive. Il espère soulever ...
Jonathan Hazen « honoré » de disputer une troisième Coupe Spengler

Le Québécois dispute le tournoi grison pour la troisième année consécutive. Il espère soulever le trophée et donner un coup d’accélérateur à sa saison.

Jonathan Hazen a marqué six fois avec le HCA cette saison. (Photo archives : Jonathan Vallat) Jonathan Hazen a marqué six fois avec le HCA cette saison. (Photo archives : Jonathan Vallat)

C’est un tournoi de tradition qui débute ce vendredi à Davos : la 97e édition de la Coupe Spengler. Six formations de hockey sur glace prennent part au tournoi qui avait couronné Fribourg/Gottéron en 2024. Une petite curiosité est à découvrir cette année avec la présence d’une équipe composée de jeunes talents universitaires américains.

Les Jurassiens garderont un œil sur deux joueurs du HC Ajoie Niklas Friman et Jonathan Hazen. Le défenseur finlandais entrera en lice à 15h15 avec Fribourg face au Sparta Prague alors que l’attaquant québécois portera pour la troisième fois les couleurs du Team Canada. Jonathan Hazen vit cette participation comme un honneur et se réjouit de l’atmosphère : « C’est familial et sympa. On est vraiment bien accueilli par le Team Canada et je vais aller m’amuser un petit peu. » Le natif de Val-Bélair aimerait aussi faire de la compétition un tremplin pour la suite de la saison : « J’espère revenir plus fort parce que ce n’est vraiment pas facile pour moi cette saison. » Jonathan Hazen a disputé 27 matchs de National League en 2025/2026 et comptabilisé six buts pour quatre assists.

Jonathan Hazen : « J’espère bien que cette année sera la bonne. »

Le premier match pour le Team Canada est prévu vendredi à 20h15 face à la sélection universitaire américaine. /rce


 

