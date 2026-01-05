Gaëtan Joliat veut poursuivre sa belle progression en 2026

Gaëtan Joliat veut profiter de cette bonne dynamique pour continuer à se projeter, notamment avec le CSI de Bâle qui aura lieu en fin de semaine dès jeudi. « Le but est de commencer l’année avec un bon concours. Ensuite, j’ai quelques points sur le circuit Coupe du monde, alors j’aimerais quand même avoir un classement dans le Grand Prix pour continuer à progresser et que cela m’ouvre des portes pour des futurs concours 5*. La finale n’est pas l’objectif qu’on s’est fixé cette année. On y va crescendo et on prend ce qu’on peut prendre », affirme le jeune cavalier jurassien. Il se réjouit d’ailleurs de cet évènement. « C’est un concours où il y a une superbe ambiance et j’aime beaucoup quand il y a pas mal de public. Cela me porte et ça me donne du courage. J’ai aussi des chevaux qui aiment ça », sourit-il.

Gaëtan Joliat a également eu l’occasion la saison dernière de récupérer l’écurie de Pius Schwizer. « C’est une très belle écurie en Suisse. J’ai la chance d’avoir des chevaux de très grande qualité et un bon nombre de chevaux pour aller toutes les semaines au concours. Je veux profiter de ces infrastructures et de ces chevaux pour en faire un tremplin pour ma carrière », raconte-t-il. /lge-cra