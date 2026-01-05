Porrentruy retenu pour recharger les camions électriques

Cet appel s'inscrit dans le cadre de la feuille de route pour la mobilité électrique, explique lundi l'Office fédéral des routes (OFROU) dans un communiqué. Un réseau de recharge rapide accessible au public doit être mis à disposition non seulement pour les voitures de tourisme, mais aussi pour le trafic lourd.

Les prestataires privés peuvent poser leur candidature pour trois lots comprenant chacun une dizaine d'emplacements sur les routes nationales. Des sites à Porrentruy, Concise, Saint-Prex ou Rarogne ont été retenus.

La Confédération prévoit que les privés planifient, financent, construisent et exploitent les points de recharge. L'OFROU souhaite fournir et préfinancer les raccordements électriques jusqu'à la station de transformation incluse. Les dossiers de demande peuvent être déposés jusqu'au 30 avril.





Position de pointe

Selon les données de Swiss eMobility, les camions électriques représentaient en Suisse près de 21% du marché en 2025. Selon l'association, la Suisse occupe ainsi une position de pointe en comparaison internationale. Les entreprises de transport sont les principales responsables de cette forte demande.

L'association avertit toutefois que l'évolution de la demande devrait dépendre en grande partie de la date d'introduction de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) pour les camions électriques. Le Conseil fédéral veut l'introduire à partir de 2029. Afin de faire avancer la décarbonisation, les camions électriques devraient toutefois bénéficier de rabais dans un premier temps.

Le projet est actuellement débattu au Parlement. La commission compétente du Conseil national veut accorder aux camions électriques un rabais plus important que celui proposé par le Conseil fédéral, mais les Chambres n'ont pas encore pris de décision à ce sujet. Le projet comprend également des tarifs plus élevés pour les camions équipés d'un moteur à combustion. /ATS