À la pompe, le porte-monnaie respire

Les automobilistes suisses peuvent avoir le sourire. Le prix de l’essence a baissé ces derniers jours. En novembre 2025, le prix du litre de sans plomb 95 se situait en moyenne à 1 franc 67. Aujourd’hui, les tarifs atteignent environ 1 franc 50, un peu partout en Suisse. La baisse du coût de l’essence en Suisse est une répercussion de l’évolution du « brut », c’est-à-dire du prix du baril sur le marché. « S'il est à 120 dollars, le tarif à la pompe est plutôt aux alentours d’un franc quatre-vingts, un franc nonante, voire deux francs. Si le baril est à 60 dollars, le prix se situe à peu près là où nous sommes aujourd’hui », précise Martin Stucky, porte-parole d’Avenergy pour la Suisse romande. Deux autres facteurs interviennent, rappelle l’expert. Premièrement, la valeur du franc suisse. « Plus le dollar est faible par rapport au franc, plus la probabilité est grande que les coûts à la pompe soient intéressants pour les consommateurs suisses », explique-t-il. Deuxièmement, le transport de Rotterdam jusqu’à Bâle sur le Rhin rentre aussi en ligne de compte. Finalement, les taxations suisses s’ajoutent. « Les premiers nonante centimes de chaque litre de carburant sont des taxes incompressibles », détaille le porte-parole.

Pas d’influence directe du conflit Venezuela/États-Unis.

La fluctuation du tarif de l’essence est donc majoritairement liée à des évènements mondiaux et extérieurs à la Suisse. La querelle actuelle entre les États-Unis et le Venezuela n’est toutefois pas le facteur qui a fait chuter le prix du baril, selon Martin Stucky :