À la pompe, le porte-monnaie respire

Le prix de l’essence à la pompe a baissé ces derniers jours en Suisse pour atteindre environ un franc cinquante le litre. Selon le porte-parole d’Avenergy pour la Suisse romande Martin Stucky, il n’y a pas de corrélation avec le conflit actuel entre les États-Unis et le Venezuela.
Les automobilistes suisses peuvent avoir le sourire. Le prix de l’essence a baissé ces derniers jours. En novembre 2025, le prix du litre de sans plomb 95 se situait en moyenne à 1 franc 67. Aujourd’hui, les tarifs atteignent environ 1 franc 50, un peu partout en Suisse. La baisse du coût de l’essence en Suisse est une répercussion de l’évolution du « brut », c’est-à-dire du prix du baril sur le marché. « S'il est à 120 dollars, le tarif à la pompe est plutôt aux alentours d’un franc quatre-vingts, un franc nonante, voire deux francs. Si le baril est à 60 dollars, le prix se situe à peu près là où nous sommes aujourd’hui », précise Martin Stucky, porte-parole d’Avenergy pour la Suisse romande. Deux autres facteurs interviennent, rappelle l’expert. Premièrement, la valeur du franc suisse. « Plus le dollar est faible par rapport au franc, plus la probabilité est grande que les coûts à la pompe soient intéressants pour les consommateurs suisses », explique-t-il. Deuxièmement, le transport de Rotterdam jusqu’à Bâle sur le Rhin rentre aussi en ligne de compte. Finalement, les taxations suisses s’ajoutent. « Les premiers nonante centimes de chaque litre de carburant sont des taxes incompressibles », détaille le porte-parole.
Pas d’influence directe du conflit Venezuela/États-Unis.
La fluctuation du tarif de l’essence est donc majoritairement liée à des évènements mondiaux et extérieurs à la Suisse. La querelle actuelle entre les États-Unis et le Venezuela n’est toutefois pas le facteur qui a fait chuter le prix du baril, selon Martin Stucky :
Martin Stucky : « Le marché mondial n'a pas réagi. »
« Il est impossible de prédire quoi que ce soit. »
Certes, le prix de l’essence a baissé, mais il n’a pas encore atteint ses niveaux records. En août 2020, le coût du litre de sans plomb 95 se situait à 1 franc 39. « Nous avons de la marge vers le bas et vers le haut », plaisante Martin Stucky, en précisant que le contexte actuel est tout de même bon marché. « L’impact de cette baisse est direct. Elle est à l’avantage de toutes les personnes qui doivent aller faire leur plein », ajoute le porte-parole. Ces prix relativement faibles profitent donc à tout le monde.
Le tourisme de l’essence ne vaut pas la peine.
La Suisse pratique traditionnellement des prix à la pompe plus avantageux que ses voisins européens. Les zones frontalières ne doivent cependant pas craindre un tourisme de l’essence, selon Martin Stucky. « Ça ne vaut souvent pas la peine », explique l’expert.
« Le kilomètre coûte 78 centimes en moyenne. »
Il vaut toutefois la peine de comparer les prix des stations-service proches de chez vous, car les tarifs varient sensiblement d’un endroit à un autre. « C’est le marché libre qui parle. Il faut savoir que nous avons un des réseaux de stations-service parmi les plus denses au monde. Il y a donc énormément de concurrence entre les entreprises », détaille le porte-parole d’Avenergy. /crb