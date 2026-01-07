Les Suisses sont moins grippés début janvier

La grippe saisonnière est en recul. Avec environ 3046 cas confirmés, cela représente 4,6% de ...
La grippe saisonnière recule, selon les chiffres publiés ce mercredi par l’OFSP. Le Jura figure cependant parmi les trois cantons les plus touchés par le virus.

Photo: KEYSTONE/DPA/ELISA SCHU

La grippe saisonnière est en recul. Avec environ 3046 cas confirmés, cela représente 4,6% de moins par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) publiés mercredi. Le Jura est en revanche particulièrement touché par le virus. 

Au cours de la semaine écoulée, 33,5 cas confirmés en laboratoire pour 100'000 habitantes et habitants en Suisse et au Liechtenstein ont été signalés.

Sur le plan régional, les taux d'incidence étaient les plus élevés à Schaffhouse (66,54), Bâle-Ville (61,57) et dans le Jura (56,12). On trouve les plus bas à Appenzell Rhodes-Extérieures (8,82), Obwald (12,61) et Uri (15,68).

Genève (22,59) et Fribourg (25,38) sont particulièrement épargnés. Les Vaudois (31,58) et les Valaisans (30,97) sont un peu plus nombreux à être malades, comme les Neuchâtelois (44,56).

/ATS-pch

 

