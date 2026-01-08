« Chaud Devant » : Ignace Berret

La première gourmandise que nous dégustons cette année est un plat local, concocté dans la cuisine de l’épicerie « Kilomètre Zéro » basée à Courtételle. Il y a d’abord un centre collecteur qui trie, sèche et stocke plus de 15 variétés de graines de la région, puis la vente de ces produits dans l’épicerie.

Ignace Berret, gérant de cette structure, nous invite à cuisiner des lentilles, accompagnées de quelques légumes, puis de « Croquantes d’Ajoie » qui se marient parfaitement avec des graines de lentilles vertes récoltées à Courfaivre.