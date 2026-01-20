Une tempête solaire provoque des aurores boréales en Suisse

Des aurores boréales ont illuminé le ciel helvétique ce lundi soir, notamment dans le Jura ...
Des aurores boréales ont illuminé le ciel helvétique ce lundi soir, notamment dans le Jura. Elles ont été provoquées par une tempête solaire majeure qui a commencé à frapper la Terre ce lundi, selon MeteoNews.

Des aurores boréales étaient visibles dans le ciel jurassien ce lundi soir, ici depuis la Montagne de Moutier. (Photo : auditeur-reporter / Jean-Luc Simmen) Des aurores boréales étaient visibles dans le ciel jurassien ce lundi soir, ici depuis la Montagne de Moutier. (Photo : auditeur-reporter / Jean-Luc Simmen)

Des aurores boréales ont illuminé le ciel en Suisse ce lundi soir, a annoncé MeteoNews sur le réseau social X. Dans le Jura, de nombreux auditeurs ont immortalisé cette tempête solaire.

  • Arnaud Sauget, Vendlincourt
  • Jeremy Picard, Alle
  • Quentin Marchand, Montenol
  • Jeremy Picard, Alle
  • Raphaël Zuber, Courgenay
  • André Hubleur, Le Noirmont

La tempête en cours a ainsi été provoquée par « une forte éruption solaire qui s'est produite hier », a expliqué Shawn Dahl, prévisionniste au sein du centre américain de prévision de la météorologie spatiale (SWPC) dans une vidéo. Elle devrait se poursuivre ce mardi mais perdre en intensité dans la journée. De niveau 4 sur une échelle de 5, la tempête géomagnétique pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires, a précisé Shawn Dahl.

Le phénomène pourrait provoquer des ballets d'aurores boréales, y compris dans des régions où elles ne sont pas habituelles. /ATS-pch


