Une tempête solaire provoque des aurores boréales en Suisse

La tempête en cours a ainsi été provoquée par « une forte éruption solaire qui s'est produite hier », a expliqué Shawn Dahl, prévisionniste au sein du centre américain de prévision de la météorologie spatiale (SWPC) dans une vidéo. Elle devrait se poursuivre ce mardi mais perdre en intensité dans la journée. De niveau 4 sur une échelle de 5, la tempête géomagnétique pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires, a précisé Shawn Dahl.

Le phénomène pourrait provoquer des ballets d'aurores boréales, y compris dans des régions où elles ne sont pas habituelles. /ATS-pch