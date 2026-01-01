Le « roi de Suisse » tente d'acquérir huit nouveaux terrains à Neuchâtel

Jonas Lauwiner est un personnage qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années en réclamant des biens fonciers sans propriétaires à travers toute la Suisse. Ces acquisitions sont légales et ne lui coûtent rien, si ce n'est les frais d’émoluments. Aujourd’hui propriétaire de 152 terrains, soit 117’662 mètres carrés de terres, ce Bernois s’est autoproclamé « roi de Suisse ».
Jonas Lauwiner : « Un vieux notaire m’a dit que c’était un bien sans maître, qu’on pouvait l’occuper juste avec un papier. »
Jonas Lauwiner a également jeté son dévolu sur le canton de Neuchâtel, nous l’a appris le conseiller d’État Laurent Favre lors de la séance du Grand Conseil du mardi 20 janvier. C’est ainsi que le roi de Suisse est entré en conflit avec le registre foncier neuchâtelois. En cause : sa tentative d’acquérir huit biens dans le canton au début de l’année 2025. Certains sont anecdotiques - morceaux de champs, parcelles de forêts ou bouts de talus - mais d’autres le sont moins, comme un chemin à Bevaix qui borde plus d’une dizaine d’habitations.
« Je pense que le registre foncier a peur de moi. »
Le conseiller d’État Laurent Favre a également déclaré lors de la séance Grand Conseil que les autorités envisageaient de légiférer sur la question des biens fonciers sans propriétaires. On peut dès lors imaginer s’inspirer de Fribourg et de Berne, qui ont déjà mis en place des mesures pour contrer les actions de Lauwiner. En attendant, les biens ont été refusés par le registre foncier au roi de Suisse, qui a déposé un recours. L’affaire se terminera devant le Tribunal cantonal. /raf