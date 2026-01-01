Le « roi de Suisse » tente d'acquérir huit nouveaux terrains à Neuchâtel

Jonas Lauwiner a également jeté son dévolu sur le canton de Neuchâtel, nous l’a appris le conseiller d’État Laurent Favre lors de la séance du Grand Conseil du mardi 20 janvier. C’est ainsi que le roi de Suisse est entré en conflit avec le registre foncier neuchâtelois. En cause : sa tentative d’acquérir huit biens dans le canton au début de l’année 2025. Certains sont anecdotiques - morceaux de champs, parcelles de forêts ou bouts de talus - mais d’autres le sont moins, comme un chemin à Bevaix qui borde plus d’une dizaine d’habitations.