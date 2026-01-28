« Boillat » : les médias locaux au cœur de la grève

Il y a 20 ans, la Boillat se mettait en grève pour la deuxième fois en moins de deux ans à Reconvilier. Des journalistes de toute la Suisse ont couvert les événements, mais c’est ici, dans la région, que la presse a été la plus active. Des centaines d’articles dans les journaux locaux, des sujets diffusés tous les jours sur les ondes : un travail colossal.

La jeune rédaction de RJB s’est particulièrement investie en 2006 pour rendre compte de cette crise exceptionnelle, et surtout d’un mouvement d’une ampleur sans commune mesure. François Comte était à la tête de l’équipe de RJB, le souvenir de ces événements est encore puissant. « Ces gens se battaient pour leur outil de travail, aussi parce qu’ils aimaient leur travail. »