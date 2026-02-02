Recrudescence de cambriolages dans le canton du Jura

Pas moins de 16 cas de cambriolages ont été signalés depuis vendredi dans le canton indique ...
Pas moins de 16 cas de cambriolages ont été signalés depuis vendredi dans le canton indique la police cantonale.

La police cantonale jurassienne rappelle que la vigilance de chacun est essentielle pour lutter contre les cambriolages. (Photo d’illustration :KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI.) La police cantonale jurassienne rappelle que la vigilance de chacun est essentielle pour lutter contre les cambriolages. (Photo d’illustration :KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI.)

Le canton du Jura est frappé par une vague de cambriolages. Depuis vendredi, 16 cas ont été signalés sur l’ensemble du territoire cantonal, a indiqué lundi la police. Au cours du weekend, ce sont principalement des maisons familiales qui ont été visées par les malfaiteurs.

Les cambrioleurs recherchent en priorité de l’argent et des bijoux. Face à cette situation, la police cantonale jurassienne renforce la surveillance sur tout le territoire. Elle rappelle que chaque signalement transmis par la population fait l’objet d’une vérification. /ATS


 

