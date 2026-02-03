« Regards croisés » : trois jeunes députés échangeront sur la nouvelle législature

Nouveau rendez-vous sur RFJ dès ce mercredi 4 février. La rédaction vous propose désormais un mercredi par mois à 18h30 « Regards croisés ». L’occasion d’approfondir un thème d’actualité avec nos invités. Pour cette première, trois jeunes députés au Parlement jurassien seront autour de la table. Héloïse Girardin (PS), Ignace Berret (PCSI) et Francine Stettler (UDC) partageront leur vision de la nouvelle législature. Rendez-vous ce mercredi 4 février dès 18h30 sur RFJ et en vidéo sur notre site. /alr