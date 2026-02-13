Dritchino : Magic System, Offenbach et Niska parmi les têtes d'affiche

Les organisateurs du festival ont dévoilé ce vendredi la programmation de la 4e édition, qui ...
Dritchino : Magic System, Offenbach et Niska parmi les têtes d'affiche

Les organisateurs du festival open air ont dévoilé ce vendredi la programmation de la 4e édition, qui aura lieu les 29 et 30 mai. Parmi les têtes d’affiches, on retrouve notamment Luiza, Boulevard des Airs ou encore Magic System.

Le Dritchino a dévoilé la programmation de sa 4e édition. (Photo : archives / Damien Carnal) Le Dritchino a dévoilé la programmation de sa 4e édition. (Photo : archives / Damien Carnal)

La programmation de la 4e édition du Dritchino est désormais connue. Les organisateurs du festival de musique à Courgenay l’ont dévoilée ce vendredi. Le vendredi, Magic System se produira sur la grande scène. Le groupe francophone africain fait résonner depuis près de quinze ans son emblématique « ambiance à l’africaine » sur les scènes du monde entier, selon le communiqué. Se produira également le duo français Ofenbach, référence de la scène électro internationale. Les festivaliers pourront ensuite assister à la performance du quatuor lillois Skip The Use. Après trois ans d’absence, le groupe promet « un retour puissant et taillé pour la scène, prêt à embraser les foules ».

 

Niska et Luiza feront vibrer le public du samedi soir

La soirée du samedi s’ouvrira avec les sonorités éclectiques du groupe Boulevard des Airs. L’énergie solaire de Luíza prendra ensuite le relais. Le rappeur français Niska, fort de millions de streams, clôturera la soirée en faisant vibrer le public. Pour rappel, le festival avait accueilli 17’500 visiteurs lors de son édition 2025. /comm-pch

Développement suit.

 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Des prestations communales disponibles sur le Guichet virtuel

Des prestations communales disponibles sur le Guichet virtuel

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 11:34

L’ancien président du bureau de vote de Moutier condamné pour fraude électorale

L’ancien président du bureau de vote de Moutier condamné pour fraude électorale

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 11:01

« Chaud Devant » : Serge Surgand

« Chaud Devant » : Serge Surgand

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 11:00

« Japon : Art Manga » l’Harmonie Shostakovich en voyage au pays du soleil levant

« Japon : Art Manga » l’Harmonie Shostakovich en voyage au pays du soleil levant

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 10:38

Articles les plus lus

« Japon : Art Manga » l’Harmonie Shostakovich en voyage au pays du soleil levant

« Japon : Art Manga » l’Harmonie Shostakovich en voyage au pays du soleil levant

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 10:38

Dritchino : Magic System, Offenbach et Niska parmi les têtes d'affiche

Dritchino : Magic System, Offenbach et Niska parmi les têtes d'affiche

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 10:58

« Chaud Devant » : Serge Surgand

« Chaud Devant » : Serge Surgand

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 11:00

Les journaux de Carnaval sont sortis de presse

Les journaux de Carnaval sont sortis de presse

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 11:24

« L’autre revue de presse » : vite une patte de lapin !

« L’autre revue de presse » : vite une patte de lapin !

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 08:47

« Le monde en cause » : une femme à la tête de l’Église anglicane

« Le monde en cause » : une femme à la tête de l’Église anglicane

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 09:30

Redevance SSR à 200 francs : notre débat

Redevance SSR à 200 francs : notre débat

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 09:37

Les journaux de Carnaval sont sortis de presse

Les journaux de Carnaval sont sortis de presse

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 11:24