Dritchino : Magic System, Offenbach et Niska parmi les têtes d'affiche

La programmation de la 4e édition du Dritchino est désormais connue. Les organisateurs du festival de musique à Courgenay l’ont dévoilée ce vendredi. Le vendredi, Magic System se produira sur la grande scène. Le groupe francophone africain fait résonner depuis près de quinze ans son emblématique « ambiance à l’africaine » sur les scènes du monde entier, selon le communiqué. Se produira également le duo français Ofenbach, référence de la scène électro internationale. Les festivaliers pourront ensuite assister à la performance du quatuor lillois Skip The Use. Après trois ans d’absence, le groupe promet « un retour puissant et taillé pour la scène, prêt à embraser les foules ».

Niska et Luiza feront vibrer le public du samedi soir

La soirée du samedi s’ouvrira avec les sonorités éclectiques du groupe Boulevard des Airs. L’énergie solaire de Luíza prendra ensuite le relais. Le rappeur français Niska, fort de millions de streams, clôturera la soirée en faisant vibrer le public. Pour rappel, le festival avait accueilli 17’500 visiteurs lors de son édition 2025. /comm-pch

Développement suit.