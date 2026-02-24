La ville de Moutier est devenue jurassienne et avec elle, tous ses habitants, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes. Ce mardi matin, « La Matinale » mettait le focus sur les seniors et plus particulièrement sur le conseil des seniors. Son président, Patrizio Robbiani, était dans nos studios pour nous présenter cette institution. « Il s’agit d’une instance consultative de réflexion, de proposition et de concertation qui touche aux sujets qui intéressent les seniors. Nous travaillons avec les autorités municipales de Moutier et la commission politique du troisième âge. Notre principal travail est d’organiser des activités pour les seniors », explique-t-il. Ainsi, des randonnées, des jass, des tables d’hôtes ou encore des séances cinéma sont mises sur pied. « On ne s’ennuie pas au conseil des seniors », assure Patrizio Robbiani avec le sourire.