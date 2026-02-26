Tarmo Reunanen excité d’arriver « dans la deuxième meilleure ligue du monde »

La légion finlandaise s'est encore un peu plus agrandie ce jeudi à la patinoire de Porrentruy. Atterri mercredi soir à Zurich, Tarmo Reunanen a disputé le lendemain matin son premier entraînement avec le HC Ajoie. Le défenseur arrivé en provenance de Turku se sent déjà comme à la maison. « Voir tous ces Finlandais ici, ça va m’aider ! J’ai eu un accueil chaleureux de la part de tout le monde, je suis content d’être là et je me sens déjà bien. Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont autant de Finlandais. J’ai joué quasiment avec tous dans les sélections nationales donc je les connais tous un peu. Sauf Honka, j’ai seulement joué contre lui. C’est cool d’avoir des gars à qui tu peux poser quelques questions », se réjouit celui qui se définit comme un défenseur « porté vers l’offensive, j’aime jouer avec le puck, ça a toujours été mon jeu ».
Quand on lui évoque le classement du HCA et cette mission de survie sur les derniers matchs, le challenge ne lui fait pas peur. « Non pas du tout, j’ai même entendu des choses très positives. Quand Ajoie m’a contacté, je n’ai pas hésité du tout. Je voulais venir aider cette équipe à se maintenir en National League ». Capitaine dans son ancien club de Turku, Tarmo Reunanen serait tombé en disgrâce auprès de la direction après une empoignade avec un coéquipier dans les vestiaires, selon les médias finlandais. « C’est une longue histoire… », lâche laconiquement le défenseur qui assure être, malgré les circonstances et ce départ précipité, « très excité de venir jouer dans la deuxième meilleure ligue du monde après la NHL. »
Prêt à jouer « dès aujourd’hui s’il le faut », Tarmo Reunanen sera à disposition du staff pour la réception de Lugano ce vendredi avec l’envie « de se montrer » sur la fin de saison. Et plus si affinité ? « Oui clairement, jouer dans cette ligue était même l’un de mes buts, tu veux toujours jouer le plus haut possible et je pense que c’est une belle nouvelle étape pour moi, en tout cas une belle opportunité pour me montrer même s’il y aura peu de temps pour le faire », souffle « Tare » comme le surnomment ses coéquipiers finlandais. On lui fait remarquer que « tarré » signifie « fou » en français. Il sourit en poussant la porte du vestiaire : « c’est peut-être ce que je suis ! » /jpi