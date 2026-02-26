Tarmo Reunanen excité d’arriver « dans la deuxième meilleure ligue du monde »

La légion finlandaise s'est encore un peu plus agrandie ce jeudi à la patinoire de Porrentruy. Atterri mercredi soir à Zurich, Tarmo Reunanen a disputé le lendemain matin son premier entraînement avec le HC Ajoie. Le défenseur arrivé en provenance de Turku se sent déjà comme à la maison. « Voir tous ces Finlandais ici, ça va m’aider ! J’ai eu un accueil chaleureux de la part de tout le monde, je suis content d’être là et je me sens déjà bien. Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont autant de Finlandais. J’ai joué quasiment avec tous dans les sélections nationales donc je les connais tous un peu. Sauf Honka, j’ai seulement joué contre lui. C’est cool d’avoir des gars à qui tu peux poser quelques questions », se réjouit celui qui se définit comme un défenseur « porté vers l’offensive, j’aime jouer avec le puck, ça a toujours été mon jeu ».