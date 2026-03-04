« Les Iraniens ont besoin d’un changement de régime »

Le régime des mollahs tient toujours en Iran, alors que les opérations militaires américano-israéliennes sont entrées ce mercredi dans leur sixième jour. La diaspora iranienne suit la situation de près, y compris dans le Jura. C’est le cas de Farihba Khani, une Iranienne qui vit dans la région depuis 2017. La femme de 59 ans - qui travaille comme auxiliaire à la Maison de l’enfance à Porrentruy - a rejoint son mari qui est réfugié politique en Suisse depuis 2015. Farihba Khani note que la répression sanglante des manifestations des opposants au début de l’année en Iran a rendu le régime des mollahs encore plus impopulaire. Elle souhaite que la mort du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, survenue samedi au premier jour des bombardements, provoque la chute du régime des mollahs. « J’espère que c’est bientôt la fin pour la République islamique en Iran », affirme Farihba Khani qui estime, par ailleurs, que Reza Pahlavi, le fils du dernier shah d’Iran, pourrait incarner et amener le changement de régime qu’elle désire. « Beaucoup d’Iraniens aimeraient le retour du fils du shah », souligne l’Iranienne installée dans le Jura.
Farihba Khani : « J’ai ressenti beaucoup d’émotion à l’annonce de la mort d’Ali Khamenei. »
Comme beaucoup d’Iraniens exilés, Farihba Khani observe donc la situation actuelle avec espoir mais aussi avec inquiétude. Plusieurs membres de sa famille vivent toujours en Iran, notamment dans la capitale Téhéran, et elle n’a quasiment pas pu avoir de contacts avec eux depuis samedi dernier en raison de la coupure d’internet mise en place par la République islamique. « Mardi soir, j’ai réussi à avoir un message du fils de mon frère qui a dit que tout le monde allait bien mais c’est tout », indique Farihba Khani. L’Iranienne qui vit dans le Jura estime, par ailleurs, que les bombardements israélo-américains sur l’Iran représentent une sorte de mal nécessaire. « Je n’aime pas la guerre mais nous avons besoin de l’étranger pour en finir avec les mollahs », relève Farihba Khani.
Farihba Khani : « Je suis inquiète pour ma famille mais on attend que beaucoup de choses changent pour le peuple iranien. »
Le régime autoritaire théocratique de la République islamique d’Iran a été mis en place en 1979, à la suite de la chute du dernier shah d’Iran Mohammad Reza Pahlavi et au retour de l’ayatollah Rouhollah Khomeini. /fco