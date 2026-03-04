« Les Iraniens ont besoin d’un changement de régime »

Comme beaucoup d’Iraniens exilés, Farihba Khani observe donc la situation actuelle avec espoir mais aussi avec inquiétude. Plusieurs membres de sa famille vivent toujours en Iran, notamment dans la capitale Téhéran, et elle n’a quasiment pas pu avoir de contacts avec eux depuis samedi dernier en raison de la coupure d’internet mise en place par la République islamique. « Mardi soir, j’ai réussi à avoir un message du fils de mon frère qui a dit que tout le monde allait bien mais c’est tout », indique Farihba Khani. L’Iranienne qui vit dans le Jura estime, par ailleurs, que les bombardements israélo-américains sur l’Iran représentent une sorte de mal nécessaire. « Je n’aime pas la guerre mais nous avons besoin de l’étranger pour en finir avec les mollahs », relève Farihba Khani.

Farihba Khani : « Je suis inquiète pour ma famille mais on attend que beaucoup de choses changent pour le peuple iranien. »