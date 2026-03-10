Car postal en feu à Chiètres : six morts et 4 blessés

Drame dans la localité fribourgeoise ce mardi soir. Un car s’est embrasé et plusieurs personnes ...
Car postal en feu à Chiètres : six morts et 4 blessés

Drame dans la localité fribourgeoise ce mardi soir. Un car s’est embrasé et plusieurs personnes ont perdu la vie selon les forces de l’ordre

Photo: KEYSTONE/LUKAS LEHMANN Photo: KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Drame à Chiètres : au moins six personnes sont mortes dans l'incendie d'un car postal mardi en début de soirée dans cette localité fribourgeoise. Quatre autres passagers sont blessés, a indiqué la police fribourgeoise lors d'une conférence de presse. La police a fait part d'un cinquième blessé, un secouriste. Parmi les blessés, trois sont dans un état grave, un ayant été héliporté à l'hôpital. A l'heure actuelle, la police privilégie une cause humaine à l'origine de l'incendie, « et même un acte volontaire », a-t-elle précisé. Les autorités ont ouvert une hotline pour les victimes, les familles et les éventuels témoins : 0800 261 700. /ats-aju


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Coeuve aura à nouveau un commerce

Coeuve aura à nouveau un commerce

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 18:51

Le Bikepark Valbirse rejoint le Magic Pass

Le Bikepark Valbirse rejoint le Magic Pass

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 19:12

Crèches et dioramas pour célébrer Pâques

Crèches et dioramas pour célébrer Pâques

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 21:58

Le laboratoire du Mont Terri doit être géré par la Confédération

Le laboratoire du Mont Terri doit être géré par la Confédération

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 15:59

Articles les plus lus

La Suisse réaffirme son engagement en faveur des droits des femmes à New-York

La Suisse réaffirme son engagement en faveur des droits des femmes à New-York

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 11:44

Le laboratoire du Mont Terri doit être géré par la Confédération

Le laboratoire du Mont Terri doit être géré par la Confédération

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 15:59

Le Bikepark Valbirse rejoint le Magic Pass

Le Bikepark Valbirse rejoint le Magic Pass

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 19:12

Crèches et dioramas pour célébrer Pâques

Crèches et dioramas pour célébrer Pâques

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 21:58