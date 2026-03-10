Car postal en feu à Chiètres : six morts et 4 blessés

Drame à Chiètres : au moins six personnes sont mortes dans l'incendie d'un car postal mardi en début de soirée dans cette localité fribourgeoise. Quatre autres passagers sont blessés, a indiqué la police fribourgeoise lors d'une conférence de presse. La police a fait part d'un cinquième blessé, un secouriste. Parmi les blessés, trois sont dans un état grave, un ayant été héliporté à l'hôpital. A l'heure actuelle, la police privilégie une cause humaine à l'origine de l'incendie, « et même un acte volontaire », a-t-elle précisé. Les autorités ont ouvert une hotline pour les victimes, les familles et les éventuels témoins : 0800 261 700. /ats-aju