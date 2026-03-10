Drame à Chiètres : au moins six personnes sont mortes dans l'incendie d'un car postal mardi en début de soirée dans cette localité fribourgeoise. Quatre autres passagers sont blessés, a indiqué la police fribourgeoise lors d'une conférence de presse. La police a fait part d'un cinquième blessé, un secouriste. Parmi les blessés, trois sont dans un état grave, un ayant été héliporté à l'hôpital. A l'heure actuelle, la police privilégie une cause humaine à l'origine de l'incendie, « et même un acte volontaire », a-t-elle précisé. Les autorités ont ouvert une hotline pour les victimes, les familles et les éventuels témoins : 0800 261 700. /ats-aju
Car postal en feu à Chiètres : six morts et 4 blessés
Drame dans la localité fribourgeoise ce mardi soir. Un car s’est embrasé et plusieurs personnes ...
RFJ
Actualités suivantes
Le laboratoire du Mont Terri doit être géré par la Confédération
Région • Actualisé le 10.03.2026 - 15:59
Articles les plus lus
La Suisse réaffirme son engagement en faveur des droits des femmes à New-York
Région • Actualisé le 10.03.2026 - 11:44
Le laboratoire du Mont Terri doit être géré par la Confédération
Région • Actualisé le 10.03.2026 - 15:59
La Suisse réaffirme son engagement en faveur des droits des femmes à New-York
Région • Actualisé le 10.03.2026 - 11:44
Le laboratoire du Mont Terri doit être géré par la Confédération
Région • Actualisé le 10.03.2026 - 15:59
La Suisse réaffirme son engagement en faveur des droits des femmes à New-York
Région • Actualisé le 10.03.2026 - 11:44
« Bienvenue Moutier » : Société de pêche de Moutier et environs
Région • Actualisé le 10.03.2026 - 16:44