Audrey Gogniat et Yannis Voisard sont les sportifs jurassiens 2025

Une habituée et un premier lauréat lors des Mérites sportifs jurassiens 2025. Audrey Gogniat et Yannis Voisard ont reçu la distinction de sportive et de sportif de l’année à l’occasion de la cérémonie qui s’est tenue mercredi soir à Delémont. Déjà récompensée en 2023 et 2024, la tireuse franc-montagnarde remporte ainsi le titre pour la troisième fois d’affilée après avoir terminé 3e de la Coupe du monde de carabine à 10m avec un nouveau record de Suisse à 634,7 points, ainsi que grâce à ses performances au Championnat d’Europe d’Osijek en Croatie, avec la médaille d’or à 10 m en duo mixte et l’argent en individuel et par équipe. Elle a été préférée à Cindy Joray (hockey sur glace), Kimy Chappatte (volleyball), Katherine Choong (escalade) et Cristel Hubacher (VTT).

Côté masculin, le cycliste ajoulot est sorti du lot avec sa première participation au Giro où il a terminé 32e sur les routes italiennes, ainsi qu’à plusieurs courses du World Tour, et son 3e rang au Championnat de Suisse de contre-la-montre. Lucien Leiser (vélo-trial), Jephté Vogel (lancé du poids), Matias Moreno Domont (karaté) et Valentin Nussbaumer (hockey sur glace) étaient les autres nominés de cette catégorie.





Le pôle sports et l’athlétisme à l’honneur

Dans la catégorie des meilleurs espoirs de l’année écoulée, ce sont Timéa Bühler et Mathieu Chèvre qui décrochent la palme. La jeune jurassienne s’est illustrée en se classant 1re des Championnats du monde de pole sports dans la catégorie double juniors à Buenos Aires en Argentine. Elle était en lice pour cette distinction aux côtés d’Alicia Masini (sprint), Eva Bounameaux (athlétisme), Jodie Voyame (natation) et Marie Frei (football).

Déjà lauréat en 2023, le sprinter de la FSG Bassecourt a lui été sacré grâce à ses performances sur 200 m où il a notamment été titré champion de Suisse en salle et vice-champion en extérieur chez les élites lors d’une année où il a abaissé le record jurassien à 20’’85. Il a également été sélectionné pour les Mondiaux de relais et pris part à la finale du relais 4x100 m aux Européens M23. Mathieu Chèvre l’a emporté face à Nolan Cattin (hockey sur glace), Thomas Gunzinger (tennis), Gaëtan Joliat (hippisme) et Victor Benareau (cyclisme).



Enfin, le prix de l’équipe de l’année est revenu à la sélection jurassienne d’athlétisme qui a gagné le 66e Match des 6 cantons romands, une première pour le Jura depuis 1962. La FSG Bassecourt (athlétisme), la FSG Alle (athlétisme), le SHC Rossemaison (inline hockey) et le BC Courrendlin (badminton) étaient les autres prétendants à la couronne. Les différents athlètes et équipes en lice ont été départagés par les voix d’un jury (60%) et les 2'812 votes du public (40%). /emu