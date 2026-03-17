Le Musée de St-Imier revisite les Guerres de Bourgogne

L’institution imérienne propose dès vendredi une nouvelle exposition dans son espace dédié aux troupes jurassiennes. Elle commémore les 550 ans des batailles de Grandson et de Morat et met le focus sur le rôle de l’Évêché de Bâle dans ces combats.
Le Musée de St-Imier célèbre à sa manière les 550 ans des Guerres de Bourgogne. Une nouvelle exposition va prendre vie dès vendredi dans l’espace des troupes jurassiennes de l’institution imérienne. Elle mettra en lumière deux défaites du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, face aux Suisses et leurs alliés : les batailles de Grandson et Morat. Des batailles qui ont eu lieu en 1476, respectivement le 2 mars et le 22 juin. Présentée ce mardi, l’exposition « L’Évêché de Bâle dans les Guerres de Bourgogne » s’inscrit dans le cadre des commémorations de ces combats. Ces guerres ont eu une résonance jusque dans la région. « Les hommes doivent se battre, c’est une obligation. On a des citoyens libres qui doivent participer à l’effort de guerre », raconte le commissaire de l’exposition Loïc Chollet. Autre impact, les pillages sont légion dans nos contrées à cette époque. « Il y a énormément de soldats désorganisés qui finissent par piller les habitants de la région », poursuit celui qui est aussi conservateur adjoint du Musée de St-Imier.
Loïc Chollet : « Ces guerres ont eu un impact géopolitique puisque l’Évêché de Bâle s’est rapproché de la Confédération suisse. »
Deux authentiques épées du XVe siècle
Le visiteur va déambuler dans trois espaces distincts. Il pourra découvrir une vingtaine de pièces de collection et autant d’illustrations, mais aussi des chroniques illustrées, des reconstitutions d’armes et d’armures de l’époque et même deux épées originales, l’une de Savoie datant des années 1450, l’autre, probablement italienne, de la deuxième moitié du XVe siècle. Loïc Chollet présente le contexte politique de l’époque dans cette exposition, évoque les batailles, lève le voile sur l’évêque de Bâle Jean de Venningen et raconte l’héritage de ces guerres dans la région.
Le vernissage de cette exposition « L’Évêché de Bâle dans les Guerres de Bourgogne » a lieu jeudi soir. Les visites sont possibles dès vendredi et jusqu’au 18 octobre. /msc