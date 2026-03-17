Le Musée de St-Imier revisite les Guerres de Bourgogne

L’institution imérienne propose dès vendredi une nouvelle exposition dans son espace dédié ...
Le Musée de St-Imier revisite les Guerres de Bourgogne

L’institution imérienne propose dès vendredi une nouvelle exposition dans son espace dédié aux troupes jurassiennes. Elle commémore les 550 ans des batailles de Grandson et de Morat et met le focus sur le rôle de l’Évêché de Bâle dans ces combats.

Une authentique épée de Savoie, datant des années 1450, fait partie de l'exposition tout comme des reconstitutions d'armures. Une authentique épée de Savoie, datant des années 1450, fait partie de l'exposition tout comme des reconstitutions d'armures.

Le Musée de St-Imier célèbre à sa manière les 550 ans des Guerres de Bourgogne. Une nouvelle exposition va prendre vie dès vendredi dans l’espace des troupes jurassiennes de l’institution imérienne. Elle mettra en lumière deux défaites du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, face aux Suisses et leurs alliés : les batailles de Grandson et Morat. Des batailles qui ont eu lieu en 1476, respectivement le 2 mars et le 22 juin. Présentée ce mardi, l’exposition « L’Évêché de Bâle dans les Guerres de Bourgogne » s’inscrit dans le cadre des commémorations de ces combats. Ces guerres ont eu une résonance jusque dans la région. « Les hommes doivent se battre, c’est une obligation. On a des citoyens libres qui doivent participer à l’effort de guerre », raconte le commissaire de l’exposition Loïc Chollet. Autre impact, les pillages sont légion dans nos contrées à cette époque. « Il y a énormément de soldats désorganisés qui finissent par piller les habitants de la région », poursuit celui qui est aussi conservateur adjoint du Musée de St-Imier.

Loïc Chollet : « Ces guerres ont eu un impact géopolitique puisque l’Évêché de Bâle s’est rapproché de la Confédération suisse. »

Ecouter le son

Le conservateur adjoint du Musée de St-Imier Loïc Chollet est le commissaire de cette exposition. Il pose à côté d'un marteau de guerre et devant une reconstitution d'une armure de l'époque. Le conservateur adjoint du Musée de St-Imier Loïc Chollet est le commissaire de cette exposition. Il pose à côté d'un marteau de guerre et devant une reconstitution d'une armure de l'époque.

Deux authentiques épées du XVe siècle

Le visiteur va déambuler dans trois espaces distincts. Il pourra découvrir une vingtaine de pièces de collection et autant d’illustrations, mais aussi des chroniques illustrées, des reconstitutions d’armes et d’armures de l’époque et même deux épées originales, l’une de Savoie datant des années 1450, l’autre, probablement italienne, de la deuxième moitié du XVe siècle. Loïc Chollet présente le contexte politique de l’époque dans cette exposition, évoque les batailles, lève le voile sur l’évêque de Bâle Jean de Venningen et raconte l’héritage de ces guerres dans la région.

Le vernissage de cette exposition « L’Évêché de Bâle dans les Guerres de Bourgogne » a lieu jeudi soir. Les visites sont possibles dès vendredi et jusqu’au 18 octobre. /msc

Le Musée de St-Imier présente notamment des chroniques illustrées dans cette exposition. Le Musée de St-Imier présente notamment des chroniques illustrées dans cette exposition.


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La guerre fait craindre une nouvelle crise aux agriculteurs jurassiens

La guerre fait craindre une nouvelle crise aux agriculteurs jurassiens

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 14:57

Ministère public et police judiciaire ne prendront pas la place du Service des contributions

Ministère public et police judiciaire ne prendront pas la place du Service des contributions

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 13:57

Manor souhaite fermer son magasin de Delémont

Manor souhaite fermer son magasin de Delémont

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 14:41

Theodora, Gorillaz, Katy Perry, The Cure et Orelsan à Paléo

Theodora, Gorillaz, Katy Perry, The Cure et Orelsan à Paléo

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 11:03

Articles les plus lus

« La p’tite phrase » - Le regard des autres

« La p’tite phrase » - Le regard des autres

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 09:33

« Bienvenue Moutier » : section prévôtoise du CAS

« Bienvenue Moutier » : section prévôtoise du CAS

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 10:51

Theodora, Gorillaz, Katy Perry, The Cure et Orelsan à Paléo

Theodora, Gorillaz, Katy Perry, The Cure et Orelsan à Paléo

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 11:03

Manor souhaite fermer son magasin de Delémont

Manor souhaite fermer son magasin de Delémont

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 14:41

Flavie Beuchat sur les scènes d’Europe avec DJ Bobo

Flavie Beuchat sur les scènes d’Europe avec DJ Bobo

Région    Actualisé le 16.03.2026 - 16:26

« La p’tite phrase » - Le regard des autres

« La p’tite phrase » - Le regard des autres

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 09:33

« Bienvenue Moutier » : section prévôtoise du CAS

« Bienvenue Moutier » : section prévôtoise du CAS

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 10:51

Vers un cadre légal pour gérer l’accès à la piscine municipale de Porrentruy

Vers un cadre légal pour gérer l’accès à la piscine municipale de Porrentruy

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 14:30