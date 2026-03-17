Le Musée de St-Imier revisite les Guerres de Bourgogne

Deux authentiques épées du XVe siècle

Le visiteur va déambuler dans trois espaces distincts. Il pourra découvrir une vingtaine de pièces de collection et autant d’illustrations, mais aussi des chroniques illustrées, des reconstitutions d’armes et d’armures de l’époque et même deux épées originales, l’une de Savoie datant des années 1450, l’autre, probablement italienne, de la deuxième moitié du XVe siècle. Loïc Chollet présente le contexte politique de l’époque dans cette exposition, évoque les batailles, lève le voile sur l’évêque de Bâle Jean de Venningen et raconte l’héritage de ces guerres dans la région.

Le vernissage de cette exposition « L’Évêché de Bâle dans les Guerres de Bourgogne » a lieu jeudi soir. Les visites sont possibles dès vendredi et jusqu’au 18 octobre. /msc