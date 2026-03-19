Baby Volcano remporte un Swiss Music Award

Baby Volcano sur le devant de la scène nationale. La chanteuse jurassienne a remporté ce jeudi le prix Best Act Romandie lors de la 19e édition des Swiss Music Awards, organisée au Hallenstadion de Zurich. Nominée pour la deuxième année consécutive, elle s’impose face au rappeur genevois Mairo et à l’artiste lausannois Sami Galbi.

Le trophée Best Act Romandie vise à promouvoir les artistes des différentes régions linguistiques de Suisse. Cette victoire intervient alors que la chanteuse était également nominée dans la catégorie du meilleur live. Malgré une compétition serrée avec Hecht et la Stubete Gäng, c’est pour son parcours en tant qu’artiste romande qu’elle a été récompensée. /mlm