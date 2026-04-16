Pouvoir soigner ses animaux même dans le besoin

Un client de vétérinaire qui aide un autre client, dans le besoin, à financer une consultation pour son animal : C’est une chose qui se fait à Bienne depuis quelques mois. Sandrine Stuck, vétérinaire au cabinet du Chat Bleu à Bienne a mis ce concept en place sur le conseil d’un de ses clients. Elle en a discuté en interne, puis ses collaboratrices ont rapidement mis en place des consultations vétérinaires solidaires. Cette offre s’adresse aux propriétaires qui ont une urgence animale mais sont freinés par des problèmes financiers. Ainsi, un client qui a les capacités financières peut faire un don au cabinet et sa générosité sera directement utilisée pour aider une personne n’ayant pas les moyens de soigner son animal. « On part sur une base de 50 francs, ce qui est le coût de la consultation », explique Sandrine Stuck. Visiblement certains clients ne se sont pas fait prier de donner. « On a des gens qui ont donné jusqu’à 200 francs », se réjouit la vétérinaire biennoise. « Evidemment, il y a des gens qui ne donnent que 10 francs, chacun donne ce qu'il peut, mais je dois dire que les gens ont été très généreux ». Pour la procédure du don, il n’y pas d’intermédiaire ni de démarches administratives, tout peut se faire directement au cabinet. Toutes les informations figurent sur une pancarte explicative à la réception.

La difficulté financière d'entretient d'un animal domestique est bien réelle : de nombreux clients, en faisant tout leur possible pour sauver leurs animaux, trainent des dettes sur une longue durée.