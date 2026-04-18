Les SR Delémont égarent de gros points

Les SR Delémont subissent un nouveau revers dans la lutte contre la relégation. Les Jurassiens ont perdu de précieux points samedi à domicile contre une équipe du ventre mou du classement. Ils ont été battus 2-1 par Münsingen sur la pelouse de la Blancherie. Les SRD restent donc dans la zone rouge. Ils occupent le 15e rang et comptent deux longueurs de retard sur le premier non relégable.

Les hommes de Lulzim Hushi ont pourtant su se montrer convaincants durant les premières minutes de la rencontre. Ils se sont procuré les premières occasions de la rencontre contre les Bernois qui occupent la 10e place. Une domination qui peut être illustrée par le tir sur la barre de Samuel Ferreira da Silva au quart d’heure de jeu. Les SR Delémont ont d’ailleurs ouvert le score à la 30e. Sekouna Camara a fait trembler les filets après un raid solitaire depuis la ligne médiane. L’avantage a toutefois été de courte durée car Münsingen a égalisé neuf minutes plus tard sur un coup franc joué rapidement qui a surpris la défense des « Sports ».

Les choses se sont compliquées après le thé pour les Jurassiens qui ont été alertés à plusieurs reprises avant la 60e. La latte de Cyril Schwendimann a notamment sauvé les SRD. Les Bernois ont toutefois su profiter de leur temps fort pour inscrire le but de la victoire. Ils ont marqué le 2-1 à la 65e après un cafouillage devant le but delémontain. Les SRD ont tenté de pousser pour arracher l’égalisation. Ils ont souvent manqué de mordant et de précision pour mettre le cuir au fond des filets à l’image de la frappe de Fares Toumi qui a terminé à quelques centimètres du poteau.

La frustration se lisait sur les visages des joueurs à la fin de la rencontre. Les SR Delémont devront vite l’effacer pour tenter de sortir de la zone rouge le week-end prochain du côté de Zoug. /fwo