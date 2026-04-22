Rossemaison domine le derby face à Buix

C’était un derby sans véritable suspense mercredi en Ligue nationale A d’inline hockey. À domicile, Rossemaison a pris le meilleur sur Buix 11-7. Les Vadais, qui menaient 4-0 après un tiers et 7-2 après 40 minutes n’ont jamais douté, même s’ils ont laissé revenir dans le match leur adversaire ajoulot. Un scénario qui laisse un goût d’inachevé au coach des Rossignols Steve Nussbaumer : « Il y a le sentiment du verre à moitié plein et à moitié vide. Durant 35 minutes, on a vu une super équipe de Rossemaison. Ensuite, il y a eu des pénalités farfelues sifflées contre nous. »