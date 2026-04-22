Rossemaison domine le derby face à Buix

Les Rossignols n’ont pas tremblé mercredi pour s'imposer 11-7. Ils ont fait la course en tête ...
Rossemaison domine le derby face à Buix

Les Rossignols n’ont pas tremblé mercredi pour s'imposer 11-7. Ils ont fait la course en tête dès la première minute contre un adversaire qui a dû attendre la dernière période pour esquisser une réaction.

Le SHC Rossemaison a pu fêter une cinquième victoire d'affilée. (Photo: archives Georges Henz) Le SHC Rossemaison a pu fêter une cinquième victoire d'affilée. (Photo: archives Georges Henz)

C’était un derby sans véritable suspense mercredi en Ligue nationale A d’inline hockey. À domicile, Rossemaison a pris le meilleur sur Buix 11-7. Les Vadais, qui menaient 4-0 après un tiers et 7-2 après 40 minutes n’ont jamais douté, même s’ils ont laissé revenir dans le match leur adversaire ajoulot. Un scénario qui laisse un goût d’inachevé au coach des Rossignols Steve Nussbaumer : « Il y a le sentiment du verre à moitié plein et à moitié vide. Durant 35 minutes, on a vu une super équipe de Rossemaison. Ensuite, il y a eu des pénalités farfelues sifflées contre nous. »

Steve Nussbaumer : « Après 30 minutes, c’était le match parfait. »

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Du côté de Buix, on se consolait avec une fin de match encourageante et un dernier remporté 5-4. L’entraîneur Pascal Torti déplore le début de partie de son équipe et a une explication : « Normalement, c’est nous qui gagnons 4-0 et on peut gérer le match. Là, on n’a pas pu. À Rossemaison, on a toujours des soucis, car ce n’est pas comme sur le macadam. » Difficile de lui donner tort, puisque Buix n’a jamais remporté de match dans le forum Biwi inauguré il y a 10 ans…

Pascal Torti : « J’ai eu des mots durs dans le vestiaire. »

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Au classement, Rossemaison est en tête avec quinze points en cinq matchs. Buix avec neuf unités est quatrième. /rce


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