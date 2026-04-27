« Rendez-vous sport » : Ouverture du Trophée jurassien

L’objectif des organisateurs du TJ est toujours d’attirer plus de monde et de rendre les évènements encore plus populaires. Pour cela, ils ont décidé de créer une catégorie par équipe. « On a pensé à faire des équipes de quatre personnes qui participent à quatre courses. Chaque participant peut faire une ou quatre courses. L’idée est de créer une ambiance de « team » et d’avoir des entreprises, des quartiers, ou des familles qui participent ensemble à ces courses », explique Gérard Joliat.

Selon le membre du comité, le Trophée jurassien profite de l’engouement actuel pour la course à pied. Un engouement qui se fait moins ressentir dans le VTT, mais Gérard Joliat reste optimiste. « Je pense que ça va repartir à la hausse cette année. On aura une belle saison de VTT », assure-t-il. /lge