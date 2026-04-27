« Rendez-vous sport » : Ouverture du Trophée jurassien

Le Trophée jurassien (TJ) reprend ses droits dès ce week-end. C’est la Narcisse Run qui ouvrira les feux avec notamment son parcours de course à pied de 8,8 km. Comme chaque année, plus d’une dizaine d’étapes, VTT et course à pied confondus, sont au programme. Pour présenter cette nouvelle saison, l’un des membres du comité du Trophée jurassien, Gérard Joliat, était l’invité de « La Matinale » ce lundi. « On reste toujours sur du connu au Trophée jurassien, mais il y a quand même de nouvelles étapes qui sont venues se greffer en course à pied comme la course de Develier », relate-t-il. Seules quelques dates ont été changées, comme chaque année, afin de se coordonner avec d’autres manifestations comme par exemple les Championnats de Suisse de cyclisme qui se tiendront dans le Jura.
L’objectif des organisateurs du TJ est toujours d’attirer plus de monde et de rendre les évènements encore plus populaires. Pour cela, ils ont décidé de créer une catégorie par équipe. « On a pensé à faire des équipes de quatre personnes qui participent à quatre courses. Chaque participant peut faire une ou quatre courses. L’idée est de créer une ambiance de « team » et d’avoir des entreprises, des quartiers, ou des familles qui participent ensemble à ces courses », explique Gérard Joliat.
Selon le membre du comité, le Trophée jurassien profite de l’engouement actuel pour la course à pied. Un engouement qui se fait moins ressentir dans le VTT, mais Gérard Joliat reste optimiste. « Je pense que ça va repartir à la hausse cette année. On aura une belle saison de VTT », assure-t-il. /lge