Un rôle qui la propulse jusqu’à Cannes

C’est une expérience qui marque un début de carrière prometteur. Romane Fringeli a récemment pris part à la Semaine de la critique, événement qui se tient en marge du prestigieux Festival de Cannes. La Jurassienne de 20 ans s’y est rendue avec une partie de l’équipe du film « La Frappe », premier long-métrage du réalisateur Julien Gaspar-Oliveri, dans lequel elle tient le premier rôle féminin. C’est un peu par hasard que Romane Fringeli a été propulsée à Cannes. « J’ai été recommandée par une connaissance, j’ai passé quelques essais, et j’ai eu le rôle », explique la comédienne de Rossemaison. C’est ainsi qu’elle a pu interpréter Carla, dans ce drame intime qui met en scène un frère et une sœur livrés à eux-mêmes. Son expérience cannoise ne lui a pas laissé beaucoup de temps pour rêvasser. « C’était très surprenant, je pensais avoir plus de temps à disposition. On se déplaçait en permanence d’un rendez-vous à l’autre avec l’équipe du film, mais c’était trop chouette », explique-t-elle.



Une séance spéciale pour « La Frappe »



Le film dans lequel la Jurassienne apparaît a été projeté lors d’une séance spéciale de la Semaine de la critique, événement qui met en avant les premiers et deuxièmes films de cinéastes. « Les séances spéciales sont une manière de protéger certains films d’une compétition ou d’une non-remise de prix », explique Romane Fringeli. La comédienne a également pu profiter de l’événement pour créer de précieux contacts. « J’ai pu parler avec une réalisatrice. Et pour moi qui n’ai pas encore d’agent, cette projection est une énorme carte de visite », se réjouit celle qui entend bien se faire une place dans le monde du cinéma. /tna-aca