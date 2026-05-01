Un rôle qui la propulse jusqu’à Cannes

Romane Fringeli interprète Carla dans « La Frappe », premier long-métrage de Julien Gaspar-Oliveri ...
Un rôle qui la propulse jusqu’à Cannes

Romane Fringeli interprète Carla dans « La Frappe », premier long-métrage de Julien Gaspar-Oliveri. Elle a pris part à la Semaine de la critique, qui se tient en marge du prestigieux Festival de Cannes. Une expérience forte pour la comédienne de Rossemaison. 

Romane Fringeli a participé à la Semaine de la critique en marge du Festival de Cannes. Romane Fringeli a participé à la Semaine de la critique en marge du Festival de Cannes.

C’est une expérience qui marque un début de carrière prometteur. Romane Fringeli a récemment pris part à la Semaine de la critique, événement qui se tient en marge du prestigieux Festival de Cannes. La Jurassienne de 20 ans s’y est rendue avec une partie de l’équipe du film « La Frappe », premier long-métrage du réalisateur Julien Gaspar-Oliveri, dans lequel elle tient le premier rôle féminin. C’est un peu par hasard que Romane Fringeli a été propulsée à Cannes. « J’ai été recommandée par une connaissance, j’ai passé quelques essais, et j’ai eu le rôle », explique la comédienne de Rossemaison. C’est ainsi qu’elle a pu interpréter Carla, dans ce drame intime qui met en scène un frère et une sœur livrés à eux-mêmes. Son expérience cannoise ne lui a pas laissé beaucoup de temps pour rêvasser. «  C’était très surprenant, je pensais avoir plus de temps à disposition. On se déplaçait en permanence d’un rendez-vous à l’autre avec l’équipe du film, mais c’était trop chouette  », explique-t-elle. 

Une séance spéciale pour « La Frappe »

Le film dans lequel la Jurassienne apparaît a été projeté lors d’une séance spéciale de la Semaine de la critique, événement qui met en avant les premiers et deuxièmes films de cinéastes. « Les séances spéciales sont une manière de protéger certains films d’une compétition ou d’une non-remise de prix », explique Romane Fringeli. La comédienne a également pu profiter de l’événement pour créer de précieux contacts. « J’ai pu parler avec une réalisatrice. Et pour moi qui n’ai pas encore d’agent, cette projection est une énorme carte de visite », se réjouit celle qui entend bien se faire une place dans le monde du cinéma. /tna-aca


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Pas d’opposition au pavillon Jura-24

Pas d’opposition au pavillon Jura-24

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 15:53

Les canetons de l’A16 vont bien

Les canetons de l’A16 vont bien

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 16:45

Un projet-pilote pour la santé des détenus envisagé à Moutier

Un projet-pilote pour la santé des détenus envisagé à Moutier

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 16:23

Trois condamnations dans le cadre d’une course-poursuite

Trois condamnations dans le cadre d’une course-poursuite

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 14:53

Articles les plus lus

Flashé à 70 km/h au lieu de 30 à Mettembert

Flashé à 70 km/h au lieu de 30 à Mettembert

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 10:46

Trois condamnations dans le cadre d’une course-poursuite

Trois condamnations dans le cadre d’une course-poursuite

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 14:53

Un projet-pilote pour la santé des détenus envisagé à Moutier

Un projet-pilote pour la santé des détenus envisagé à Moutier

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 16:23

Les canetons de l’A16 vont bien

Les canetons de l’A16 vont bien

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 16:45

Flashé à 70 km/h au lieu de 30 à Mettembert

Flashé à 70 km/h au lieu de 30 à Mettembert

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 10:46

La Maison de l’enfance de La Courtine face à une opposition

La Maison de l’enfance de La Courtine face à une opposition

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 11:39

Trois condamnations dans le cadre d’une course-poursuite

Trois condamnations dans le cadre d’une course-poursuite

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 14:53

Un projet-pilote pour la santé des détenus envisagé à Moutier

Un projet-pilote pour la santé des détenus envisagé à Moutier

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 16:23

« La p’tite phrase » - Et avec brio, svp !

« La p’tite phrase » - Et avec brio, svp !

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 09:00

Flashé à 70 km/h au lieu de 30 à Mettembert

Flashé à 70 km/h au lieu de 30 à Mettembert

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 10:46

La Maison de l’enfance de La Courtine face à une opposition

La Maison de l’enfance de La Courtine face à une opposition

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 11:39

« Bienvenue Moutier » : Table couvre-toi

« Bienvenue Moutier » : Table couvre-toi

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 16:11