« Regards croisés » : Initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

À l’approche des votations fédérales du 14 juin, RFJ propose cette semaine deux débats consacrés aux objets soumis au peuple suisse.

Premier rendez-vous mercredi dès 18h35 dans l’émission « Regards croisés ». Le débat portera sur l’initiative de l’UDC « Pas de Suisse à 10 millions », qui entend limiter la population résidente permanente en Suisse.

Pour en discuter, les deux conseillers nationaux jurassiens Thomas Stettler (UDC) et Loïc Dobler (PS), pour le Parti socialiste, confronteront leurs arguments au micro de RFJ.

L’émission sera à suivre en direct sur nos ondes et sur notre site. /mlm