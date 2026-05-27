Votation sur le service civil : notre débat

Ce vendredi en direct de « La Matinale », RFJ vous propose un débat consacré à la modification ...
Votation sur le service civil : notre débat

Ce vendredi en direct de « La Matinale », RFJ vous propose un débat consacré à la modification de la loi fédérale sur le service civil. Le conseiller aux Etats Charles Juillard (Le Centre) et Julien Loichat, directeur des Pénates à Porrentruy, échangeront sur cet objet soumis au vote le 14 juin.

Charles Juillard et Julien Loichat participeront à notre débat sur la loi fédérale sur le service civil. (Photo : KEYSTONE/Gian Ehrenzeller.) Charles Juillard et Julien Loichat participeront à notre débat sur la loi fédérale sur le service civil. (Photo : KEYSTONE/Gian Ehrenzeller.)

RFJ poursuit cette semaine sa série de débats consacrés aux votations fédérales du 14 juin.

Vendredi à 7h35, « La Matinale » reviendra sur la modification de la loi fédérale sur le service civil. Cet objet vise notamment à diminuer les effectifs quittant l’armée pour le service civil.

Le conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard (Le Centre) et Julien Loichat, directeur des Pénates à Porrentruy, débattront des enjeux de cette votation au micro de RFJ.

Le rendez-vous sera diffusé en direct sur nos ondes et sur notre site internet. /mlm


 

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