Votation sur le service civil : notre débat

RFJ poursuit cette semaine sa série de débats consacrés aux votations fédérales du 14 juin.

Vendredi à 7h35, « La Matinale » reviendra sur la modification de la loi fédérale sur le service civil. Cet objet vise notamment à diminuer les effectifs quittant l’armée pour le service civil.

Le conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard (Le Centre) et Julien Loichat, directeur des Pénates à Porrentruy, débattront des enjeux de cette votation au micro de RFJ.

Le rendez-vous sera diffusé en direct sur nos ondes et sur notre site internet. /mlm