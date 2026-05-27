Votation sur le service civil : notre débat

Ce vendredi en direct de « La Matinale », RFJ vous propose un débat consacré à la modification de la loi fédérale sur le service civil. Le conseiller aux Etats Charles Juillard (Le Centre) et Julien Loichat, directeur des Pénates à Porrentruy, échangeront sur cet objet soumis au vote le 14 juin.
RFJ poursuit cette semaine sa série de débats consacrés aux votations fédérales du 14 juin.
Vendredi à 7h35, « La Matinale » reviendra sur la modification de la loi fédérale sur le service civil. Cet objet vise notamment à diminuer les effectifs quittant l’armée pour le service civil.
Le conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard (Le Centre) et Julien Loichat, directeur des Pénates à Porrentruy, débattront des enjeux de cette votation au micro de RFJ.
Le rendez-vous sera diffusé en direct sur nos ondes et sur notre site internet. /mlm