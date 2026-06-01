Un bancomat explosé à Tramelan

Un bancomat a été pris pour cible à Tramelan. Deux explosions ont été entendues peu après 3h du matin ce lundi, selon le site Ajour. Le distributeur de billets de la banque Clientis à la Grand-Rue a apparemment été visé. La police cantonale bernoise se trouve sur place et donnera davantage de détails dans la journée. Les forces de l’ordre indiquent que la route sera fermée plusieurs heures. Une déviation a été mise en place. /alr

