Mathéo Michel poursuivra sa carrière aux Etats-Unis

Le hockeyeur ajoulot de 17 ans a été drafté en 223e position par la formation de NAHL des Bismarck ...
Mathéo Michel poursuivra sa carrière aux Etats-Unis

Le hockeyeur ajoulot de 17 ans a été drafté en 223e position par la formation de NAHL des Bismarck Bobcats. Il partira pour le Dakota du Nord en août.

Le hockeyeur ajoulot, Mathéo Michel, partira pour le Dakota du Nord en août.(Photo d'illustration : libre de droits) Le hockeyeur ajoulot, Mathéo Michel, partira pour le Dakota du Nord en août.(Photo d'illustration : libre de droits)

Mathéo Michel s’envolera pour les Etats-Unis. Le hockeyeur jurassien a été drafté en 223e position par les Bismarck Bobcats mercredi. La formation de Dakota du nord évolue dans le championnat de NAHL, le deuxième niveau junior aux Etats-Unis. Le défenseur ajoulot de 17 ans qui a été sacré champion de Suisse des juniors élites M21 avec le HC Bienne partira en août. « Je suis très heureux. C’était mon objectif de pouvoir partir aux Etats-Unis », indique le jeune espoir de Courgenay. Mathéo Michel veut briller en espérant, pourquoi pas, rallier la USHL, le niveau supérieur. /mle-fwo


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