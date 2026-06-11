Mathéo Michel poursuivra sa carrière aux Etats-Unis

Mathéo Michel s’envolera pour les Etats-Unis. Le hockeyeur jurassien a été drafté en 223e position par les Bismarck Bobcats mercredi. La formation de Dakota du nord évolue dans le championnat de NAHL, le deuxième niveau junior aux Etats-Unis. Le défenseur ajoulot de 17 ans qui a été sacré champion de Suisse des juniors élites M21 avec le HC Bienne partira en août. « Je suis très heureux. C’était mon objectif de pouvoir partir aux Etats-Unis », indique le jeune espoir de Courgenay. Mathéo Michel veut briller en espérant, pourquoi pas, rallier la USHL, le niveau supérieur. /mle-fwo