Mathéo Michel s’envolera pour les Etats-Unis. Le hockeyeur jurassien a été drafté en 223e position par les Bismarck Bobcats mercredi. La formation de Dakota du nord évolue dans le championnat de NAHL, le deuxième niveau junior aux Etats-Unis. Le défenseur ajoulot de 17 ans qui a été sacré champion de Suisse des juniors élites M21 avec le HC Bienne partira en août. « Je suis très heureux. C’était mon objectif de pouvoir partir aux Etats-Unis », indique le jeune espoir de Courgenay. Mathéo Michel veut briller en espérant, pourquoi pas, rallier la USHL, le niveau supérieur. /mle-fwo
Mathéo Michel poursuivra sa carrière aux Etats-Unis
Le hockeyeur ajoulot de 17 ans a été drafté en 223e position par la formation de NAHL des Bismarck ...
RFJ
Actualités suivantes
Deux opposants à la modification de l’écoquartier à Porrentruy
Région • Actualisé le 11.06.2026 - 16:19
Le théâtre Les Gremôds baisse le rideau et tient la commune des Bois pour responsable
Région • Actualisé le 11.06.2026 - 15:52
Une altercation physique entre plusieurs jeunes à Porrentruy
Région • Actualisé le 11.06.2026 - 13:48
Articles les plus lus
Une altercation physique entre plusieurs jeunes à Porrentruy
Région • Actualisé le 11.06.2026 - 13:48
Le théâtre Les Gremôds baisse le rideau et tient la commune des Bois pour responsable
Région • Actualisé le 11.06.2026 - 15:52
Une altercation physique entre plusieurs jeunes à Porrentruy
Région • Actualisé le 11.06.2026 - 13:48
Le Gouvernement pas favorable à l’interdiction du natel au secondaire II
Région • Actualisé le 11.06.2026 - 11:27