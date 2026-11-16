« Regards croisés » : le fonds climat au cœur du débat

La création d’un fonds climat dans le canton du Jura sera au centre de notre émission d’actualité mercredi dès 18h30. Trois invités confronteront leurs points de vue sur ce projet qui sera prochainement soumis au Parlement jurassien.
Le Jura doit-il se doter d’un fonds climat ? Alors que le projet doit prochainement être débattu au Parlement, « Regards croisés » se penchera sur les enjeux de ce nouvel instrument destiné à soutenir la politique climatique cantonale.
Le ministre de l’Environnement Jean-Paul Lachat, le député PLR Eric Gerber et le député suppléant des Vert-e-s Ivan Godat confronteront leurs arguments en direct mercredi dès 18h30 sur RFJ. /mlm