« Regards croisés » : le fonds climat au cœur du débat

Le Jura doit-il se doter d’un fonds climat ? Alors que le projet doit prochainement être débattu au Parlement, « Regards croisés » se penchera sur les enjeux de ce nouvel instrument destiné à soutenir la politique climatique cantonale.

Le ministre de l’Environnement Jean-Paul Lachat, le député PLR Eric Gerber et le député suppléant des Vert-e-s Ivan Godat confronteront leurs arguments en direct mercredi dès 18h30 sur RFJ. /mlm