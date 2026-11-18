L’assemblée communale a validé un crédit qui doit permettre la construction d’un bâtiment partagé entre la commune et la Résidence La Courtine, proposant notamment le premier centre de jour spécialisé pour aînés des Franches-Montagnes.
Les citoyens de Lajoux enthousiastes à l’idée de construire un nouveau bâtiment multifonctions. Ils ont accepté à l’unanimité mardi soir un crédit de 1,7 million de francs lors d’une assemblée communale extraordinaire qui a attiré 82 personnes. Le projet prévoit de démolir l’actuel bâtiment de la voirie pour y construire ensuite un complexe réunissant l’administration communale, la voirie, les pompiers, mais aussi un premier centre de jour aux Franches-Montagnes spécialisé dans les troubles cognitifs pour aînés et douze appartements protégés. Ce bâtiment sera relié à la Résidence La Courtine, située juste à côté. /clo